『SKYMARKS 1/200 ルフトハンザ航空 A350-900 スタンド付き【お歳暮】』はヤフオクでから02月13日 16時 57分に出品され02月13日 16時 57分に終了予定です。即決価格は8,516円に設定されています。現在308件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。茨城県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
SKYMARKS 1/200 ルフトハンザ航空 A350-900 スタンド付き
【商品説明】
・ス付きタンド
・プラスチック製半完成品
・飛行姿勢/駐機姿勢 選択展示可能
【サイズ】
高さ : 5.59 cm
横幅 : 12.19 cm
奥行 : 36.32 cm
重量 : 340.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8516円
308 入札履歴
終了
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