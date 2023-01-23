『オン メンズ 陸上/ランニング ウインドブレーカー Zero Jacket 174.01027 : ホワイト×ブルー On【お歳暮】』はヤフオクでから05月09日 17時 29分に出品され05月09日 17時 29分に終了予定です。即決価格は8,516円に設定されています。現在620件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。神奈川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
無駄を削ぎ落としてパフォーマンスを追求した超軽量ジャケット。
羽根のように軽いこのジャケットの存在に気づくことができる唯一の機会は、風と雨から守ってくれた時。リップストップ加工を施した生地は1平方メートルあたり29gという軽さ(一般的にTシャツが「軽量」と呼ばれるのは160gから)。これ1枚あれば、どんな天候でも冒険を諦める必要はありません。
カラー(メーカー表記):
ホワイト×ブルー(Undyed-White Cobalt)
生産国:ベトナム
2023年モデル
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落札価格8516円
620 入札履歴
終了
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