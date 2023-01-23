『【SALE30%OFF】【GS018】GRANDE HEXAGON フードジャケット イエローxブラック【グランデ/サッカー/フットサル/サポーター/トレーニング】【コストコ お買い得】』はヤフオクでから04月04日 08時 38分に出品され04月04日 08時 38分に終了予定です。即決価格は8,516円に設定されています。現在234件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。石川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
商品説明
ヘキサゴン柄の裏メッシュ付きフーデットジャケット！
商品仕様
品番：GFPH16501
素材：ポリエステル100％
全4種
サイズ詳細
Sサイズ：着丈67cm x 身幅57cm
Mサイズ：着丈69cm x 身幅59cm
Lサイズ：着丈71cm x 身幅61cm
XLサイズ：着丈73cm x 身幅63cm
必ずご確認ください
予約商品とご一緒のご発送はできません。
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※１部在庫はメーカーよりお取り寄せになります。お取り寄せの場合は約１週間ほどかかります。
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落札価格8516円
234 入札履歴
終了
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