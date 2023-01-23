【SALE30%OFF】【GS018】GRANDE HEXAGON フードジャケット イエローxブラック【グランデ/サッカー/フットサル/サポーター/トレーニング】【コストコ お買い得】

商品情報

商品説明

ヘキサゴン柄の裏メッシュ付きフーデットジャケット！



商品仕様

品番：GFPH16501

素材：ポリエステル100％

全4種



サイズ詳細

Sサイズ：着丈67cm x 身幅57cm

Mサイズ：着丈69cm x 身幅59cm

Lサイズ：着丈71cm x 身幅61cm

XLサイズ：着丈73cm x 身幅63cm



必ずご確認ください

予約商品とご一緒のご発送はできません。

画像は実際の商品と多少異なる場合ございます。



※１部在庫はメーカーよりお取り寄せになります。お取り寄せの場合は約１週間ほどかかります。

メーカー在庫完売のためご用意できない場合もございます。予めご了承くださいませ。