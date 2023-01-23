ブルガリ ローズ ゴルデア EDP・SP 50ml 香水 フレグランス ROSE GOLDEA BVLGARI 新品 未使用【お歳暮】

商品情報

2016年に発売されたレディス香水。香りは、ローズをメインとしたフローラル・ムスキーの香調がベース。壮麗で大人っぽいフェミニンをかもしだす一品。トップはポメグラネイト(ザクロ)、ムスク、ローズ、ベルガモットなど。ミドルはダマスク・ローズ、ジャスミン、ピオニー、ピーチなど。ラストはムスク、オリバナム、サンダルウッド、バニラなど。ローズ＆ムスキーの香りがトップから香るところが特徴的で、全体的にパウダリーというよりは、リッチなトーンのフローラルという印象。 キーワード[ 香水・フレグランス:フルボトル:レディース・女性用 ] 商品名[ ブルガリ ローズゴルデア オーデパルファム スプレータイプ 50ml ] 英語名[ BVLGARI ROSE GOLDEA EAU DE PARFUM SPRAY ]



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