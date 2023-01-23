『ハムスターケージ ハムスターハウス 飼育ボックス 木製 飼育かご 広い 通気性抜群 組立簡単 小屋 大型 観察しやすい 選べる2カラー オシャレ【新年の贈り物】』はヤフオクでから05月10日 03時 57分に出品され05月10日 03時 57分に終了予定です。即決価格は8,516円に設定されています。現在314件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。千葉県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 商品名 ハムスターケージ（ハム小屋）

素材 木製+アクリル

カラー ナチュラル＆イー

サイズ 図に参照

保護シール（アクリルボード）を剥がしてからご使用ください！



生産国 中国

注意事項

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予めご了承くださいませ。