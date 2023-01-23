『マムート MAMMUT Trift Long Tights メンズ 1022-01530-0001 サイズはユーロ表記【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月27日 13時 31分に出品され03月27日 13時 31分に終了予定です。即決価格は8,516円に設定されています。現在676件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。青森県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
men（メンズ）／アパレル／ボトムス／Trift Long Tights Men
シームレスでありながらも模様を表現し スタイリッシュなルックスに仕上げたメンズロングタイツ。後ろ右脚にはさりげなくブランドロゴを添えてワンポイントに。伸縮性に優れ 履き心地の良さを追求したハイグレードなアイテムです。
メリット
・ 優れた快適性と最適な体温調節
・ 防臭性
・ 優れた暖かさ
・ 縫製パターン： Basic
・ 重量： 155 g
特徴
・ SellingPointApparel2392
・ 究極の快適さを実現するシームレステクノロジー
・ MAMMUT Phase WeaveTMテクノロジーを異なる素材特性と融合させ 単一素材として処理
・ ヨーロッパ製
Sustainability
・ technologiesSustainabilityFilterEthicallyMade
・ tec・・・
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落札価格8516円
676 入札履歴
終了
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