『バッグ カゴバッグ VARISISTA Global Studio （ヴァリジスタ グローバルスタジオ） / メキシコ製 バスケットバッグ メルカドバ【年末の贈り物】』はヤフオクでから04月18日 19時 41分に出品され04月18日 19時 41分に終了予定です。即決価格は8,516円に設定されています。現在799件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山形県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
『タイムセール実施中』
ZOZO問い合わせ番号:66247478
ショップ:EMC RETAIL STORE，イーエムシー リテールストア
ブランド:VARISISTA Global Studio，ヴァリジスタ グローバルスタジオ
商品名:VARISISTA Global Studio （ヴァリジスタ グローバルスタジオ） / メキシコ製 バスケットバッグ メルカドバッグ かごバッグ レザーハンドル
カテゴリ:バッグ>かごバッグ
ブランド品番:vs-bk-bag-middle
素材:本体：ポリエチレン、内布：ナイロン、レザー使用部分：牛革
原産国:メキシコ
カラー:ブラック，ブラック系その他，ブラック系その他2
サイズ:FREE
企画ID:1613965，1626141，1613964，1613962，1595570，1595565，1581325，1576156，1576155，1576154，1576153，1576152，1572687，1565557，1562562，1526952
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落札価格8516円
799 入札履歴
終了
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