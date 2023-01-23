『Kaiyopop 水槽 ヒーター 熱帯魚 ヒーター 金魚 水槽 用 サーモスタット炭素繊維・赤外線 完全防爆 急速加熱 LED 水【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月12日 23時 21分に出品され03月12日 23時 21分に終了予定です。即決価格は8,516円に設定されています。現在8件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。群馬県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【炭素繊維・赤外線加熱】炭素繊維水槽ヒーターの加熱棒体には炭素繊維と石英を採用して、命の光と呼ばれている8um-14umバンドの赤外線で加熱しています。あなたの水族館金魚や熱帯魚や観賞魚の健康的な生活環境を提供しております。更に炭素繊維の材料を採用して電熱変換効率が高くなっております。普通の水槽ヒーターより省エネです。完全防爆型のヒーターです。 【周波数変換・多機能コントローラー】スマート水温管理：炭素繊維ヒーターは内蔵のPIDチップを搭載して水槽ヒーターの加熱初めた時は最高電力で急速加熱な効果を実現しています。設定温度に近づくと加熱電力が徐々に低下します。設定温度に到達すると低電力で温度を安定して、全天候で魚に安全と快適な生活環境を提供している同時に省電力を実現します。 ?
AQQA Small Aquarium Heater 15W/25W/50W/75W/100W Submersible Fish Tank Heater with Intelligent LED Temperature Display and External Temperature Cont
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EmmaWu Aquarium Heater (50W/100W/150W) Low Water Level Submersible Heater for Fish Turtle Betta Tank with External Temperature Control (50 Watt)
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HITOP Mini Submersible Aquarium Heater - 25W 50W 100W 200W 300W Small Heater for Fish Tank 1-70 Gallon with Controller (25W) 並行輸入品
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エヴァリス EVサーモ 600WR-III
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Aquatop Aquatic Supplies Submersible Glass Aquarium Heater 50 Watt GH50＿並行輸入品
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コトブキ工芸 ICパワーサーモ ET-600X
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寿工芸 パワーサーモ ET-1000X
¥ 8450
xuuyuu 水槽ヒーター 500W ウォーターヒーター 外部ヒーター 温度制御 20℃?34℃ 過熱保護 耐熱性 耐食性 水槽水温管理用 熱帯魚・観賞魚対応
¥ 8449
落札価格8516円
8 入札履歴
終了
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