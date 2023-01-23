『Kaiyopop 水槽 ヒーター 熱帯魚 ヒーター 金魚 水槽 用 サーモスタット炭素繊維・赤外線 完全防爆 急速加熱 LED 水【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月12日 23時 21分に出品され03月12日 23時 21分に終了予定です。即決価格は8,516円に設定されています。現在8件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。群馬県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【炭素繊維・赤外線加熱】炭素繊維水槽ヒーターの加熱棒体には炭素繊維と石英を採用して、命の光と呼ばれている8um-14umバンドの赤外線で加熱しています。あなたの水族館金魚や熱帯魚や観賞魚の健康的な生活環境を提供しております。更に炭素繊維の材料を採用して電熱変換効率が高くなっております。普通の水槽ヒーターより省エネです。完全防爆型のヒーターです。 【周波数変換・多機能コントローラー】スマート水温管理：炭素繊維ヒーターは内蔵のPIDチップを搭載して水槽ヒーターの加熱初めた時は最高電力で急速加熱な効果を実現しています。設定温度に近づくと加熱電力が徐々に低下します。設定温度に到達すると低電力で温度を安定して、全天候で魚に安全と快適な生活環境を提供している同時に省電力を実現します。 ?