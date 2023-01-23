『オーディ クレンジングジェル 200g（洗顔・メイク落とし・角質ケア）【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから05月01日 13時 18分に出品され05月01日 13時 18分に終了予定です。即決価格は8,516円に設定されています。現在727件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。島根県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
オーディ クレンジングジェル 200g（洗顔・メイク落とし・角質ケア）
【商品説明】
・3室ダブルイン型電解水を75％以上配合
・W洗顔不要
・加水分解卵殻膜（保湿、ハリ・弾力）配合により、肌に潤いとハリ・弾力を。8種のアミノ酸（セリン、グリシン、グルタミン酸、アラニン、リシン、アルギニン、トレオニン、プロリン）を配合
【サイズ】
高さ : 5.30 cm
横幅 : 5.60 cm
奥行 : 20.60 cm
重量 : 340.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8516円
727 入札履歴
終了
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