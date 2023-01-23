『オーディ クレンジングジェル 200g（洗顔・メイク落とし・角質ケア）【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから05月01日 13時 18分に出品され05月01日 13時 18分に終了予定です。即決価格は8,516円に設定されています。現在727件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。島根県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

オーディ クレンジングジェル 200g（洗顔・メイク落とし・角質ケア）



【商品説明】

・3室ダブルイン型電解水を75％以上配合

・W洗顔不要

・加水分解卵殻膜（保湿、ハリ・弾力）配合により、肌に潤いとハリ・弾力を。8種のアミノ酸（セリン、グリシン、グルタミン酸、アラニン、リシン、アルギニン、トレオニン、プロリン）を配合



【サイズ】

高さ : 5.30 cm

横幅 : 5.60 cm

奥行 : 20.60 cm

重量 : 340.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。