『元廣 スキーベビー スキー毛糸 極細 col.5 ブルー 系 50g 約232m 10玉セット【コストコ お買い得】』はヤフオクでから04月22日 06時 59分に出品され04月22日 06時 59分に終了予定です。即決価格は8,516円に設定されています。現在123件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岐阜県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
元廣 スキーベビー スキー毛糸 極細 col.5 ブルー 系 50g 約232m 10玉セット
【商品説明】
・サイズ:50g 約232m 10玉セット
・仕様:毛糸
・使用針:棒針1~2号、かぎ針1/0~2/0号
・品番:-
・標準ゲージ:33~34目、43~44段
・素材:ウール100%(内メリノウール30%入り)
・色・柄:Col.5
【サイズ】
高さ : 12.00 cm
横幅 : 25.00 cm
奥行 : 35.00 cm
重量 : 520.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8516円
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終了
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