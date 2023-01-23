『元廣 スキーベビー スキー毛糸 極細 col.5 ブルー 系 50g 約232m 10玉セット【コストコ お買い得】』はヤフオクでから04月22日 06時 59分に出品され04月22日 06時 59分に終了予定です。即決価格は8,516円に設定されています。現在123件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岐阜県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

元廣 スキーベビー スキー毛糸 極細 col.5 ブルー 系 50g 約232m 10玉セット



【商品説明】

・サイズ:50g 約232m 10玉セット

・仕様:毛糸

・使用針:棒針1~2号、かぎ針1/0~2/0号

・品番:-

・標準ゲージ:33~34目、43~44段

・素材:ウール100%(内メリノウール30%入り)

・色・柄:Col.5



【サイズ】

高さ : 12.00 cm

横幅 : 25.00 cm

奥行 : 35.00 cm

重量 : 520.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。