『イーエルエー トートバッグ ELA13053 ネイビー【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月20日 07時 57分に出品され03月20日 07時 57分に終了予定です。即決価格は8,516円に設定されています。現在691件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。宮崎県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
イーエルエー トートバッグ ELA13053 ネイビー
【商品説明】
・ストラップの種類: ショルダー
・タテ30cmxヨコ37cmxマチ10cm
・ポケットの数:8(外側4/内側4)
・収納可能サイズ: A4サイズ収納可能
・留め具の種類: ファスナー
・表地: フェイクレザー
・重量:850g
【サイズ】
高さ : 12.00 cm
横幅 : 47.60 cm
奥行 : 51.40 cm
重量 : 1.40 kg
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8516円
691 入札履歴
終了
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