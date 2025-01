Ugears ユーギアーズ ロイヤルキャリッジ royal carriage 木製 ブロック おもちゃ 70050【コストコ お買い得】

商品情報

・ 70050

・19th Mayの王室ウェディング メガンマークルとプリンスハリーの先頭、ウギアーズは王室のキャリッジの素晴らしいディテールを演出しました。

・ロイヤルキャリッジキットには2つのフィギュアが含まれています。Prince Harry in his military dressと彼の美しい花嫁のミーガン、HRH The Queen and HRH The Duke of Edinburghのフィギュアが含まれています。

・接着剤は不要です。

・ugearsmodels.jp

・サイズ : 520 х 120 х 135mm パッケージサイズ : 378 х 170 х 42mm パーツ数 : 290