『HAOYINEW ペットキャリー キャスター付き 猫 猫用 キャリー カート 犬 小型犬 ペット リュックキャリーバッグ 折?【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから04月30日 05時 37分に出品され04月30日 05時 37分に終了予定です。即決価格は8,516円に設定されています。現在911件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。奈良県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品情報 【大空間】2匹の猫や小型犬を手軽に入れることができ、バッグの内部サイズは41 x 30 x 43センチ、重さは3.2 kgです。猫、犬、小型ペットに適用されます。 【静音万向輪】牽引もできますし、肩の背もたれも手に提げることができます。様々な用途で、底の4つのユニバーサルホイールが騒音を低減し、様々な場面に適応します。 【優れた通気性】三面の通気性、空気循環対流を実現し、内部は常に空気を清新に保ち ...