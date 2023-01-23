『ロボット工作キット 自分で操作 ロボットアーム メカクリッパー/手作り 技術 工作 制作 9163【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月21日 16時 21分に出品され03月21日 16時 21分に終了予定です。即決価格は8,515円に設定されています。現在16件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。鳥取県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
ロボット工作キット 自分で操作 ロボットアーム メカクリッパー/手作り 技術 工作 制作 9163
※他販路や店頭で販売実施の為、急遽在庫切れの可能性がございます。その際は申し訳ございませんがキャンセルとさせていただくことがございます。
※Amazon倉庫利用の商品もあるため、Amazonのケースで届く場合がございます。ご承知おきください。
【商品説明】
・【備考】 単1アルカリ乾電池×2本（別売）
・【完成時サイズ】 約H260×W160×D520（※アームを伸ばした時）
・【本体重量】 約600g
・持ち上げ可能荷重：約50g （※持ち方や持つ物の形状により、この重さ以下でも持てない場合があります。）
【サイズ】
高さ :
横幅 :
奥行 :
重量 :
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8515円
16 入札履歴
終了
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