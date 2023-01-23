『4個セットビルバック C.E.T.犬猫用歯磨き（チキンフレーバー）70g在庫限り【2024年最新】 』はヤフオクでから03月17日 15時 33分に出品され03月17日 15時 33分に終了予定です。即決価格は8,515円に設定されています。現在96件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。京都府からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
"画像出典元：「ビルバックジャパン」より引用"
【商品名】
4個セットビルバック C.E.T.犬猫用歯磨き（チキンフレーバー）70g在庫限り
【商品説明】
【サイズ】
高さ : 3.20 cm
横幅 : 17.50 cm
奥行 : 19.90 cm
重量 : 360.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8515円
96 入札履歴
終了
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