『陰陽師 風 赤雪紙鶴 鬼切 着物 コスプレ衣装 ウィッグ cosplay コスチューム パーティーグッズ ハロウィン変装 仮装【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月02日 03時 54分に出品され04月02日 03時 54分に終了予定です。即決価格は8,515円に設定されています。現在72件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山梨県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
新品未使用
衣装セット内容：コート+インナー+襟巻き+帯封+髪飾り+足飾り（写真参照）
別途購入付属品：衣装をご購入お客様に限り：ウィッグでご提供致します。
衣装サイズ：cm(誤差ご多少ございます)
写真参照
【商品の発送】
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落札価格8515円
72 入札履歴
終了
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