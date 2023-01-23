『陰陽師 風 赤雪紙鶴 鬼切 着物 コスプレ衣装 ウィッグ cosplay コスチューム パーティーグッズ ハロウィン変装 仮装【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月02日 03時 54分に出品され04月02日 03時 54分に終了予定です。即決価格は8,515円に設定されています。現在72件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山梨県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品情報 新品未使用



衣装セット内容：コート+インナー+襟巻き+帯封+髪飾り+足飾り（写真参照）



別途購入付属品：衣装をご購入お客様に限り：ウィッグでご提供致します。



衣装サイズ：cm(誤差ご多少ございます)

写真参照



【商品の発送】

ご入金を確認取れた後、商品を製作させていただきます。製作時間が10-20日間ぐらいです（商品と数などによって）。発送後、到着まで4日?7日かかります。

（交通機関の事情により遅れる場合がありますので、予めご了承ください。）

送料は、全国一律 送料無料

*沖縄や離島の場合別途追加料金(2000円)かかりますので、予めご了承ください。