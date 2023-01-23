『MEINL Percussion マイネル カウベル High Polished Chrome 7 1/2 Salsa Timbales【新年の贈り物】』はヤフオクでから04月12日 22時 30分に出品され04月12日 22時 30分に終了予定です。即決価格は8,515円に設定されています。現在8件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。愛媛県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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【商品名】

MEINL Percussion マイネル カウベル High Polished Chrome 7 1/2" Salsa Timbales cowbell STB750-CH 【国内正規品】



【商品説明】

・FINISH:High Polished Chrome

・SIZE:7 1/2"

・メーカー側の意匠変更により、予告なく外観上のデザイン・カラー・仕様等が変わる場合がございます

・ロッドにマウント・固定可能