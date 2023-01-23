『自動車用ステアリングカバー SOUND KING サウンドキング ダフ / フル・レザー 16インチ BG-160/16【2024年最新】 』はヤフオクでから04月18日 07時 47分に出品され04月18日 07時 47分に終了予定です。即決価格は8,515円に設定されています。現在981件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。神奈川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
小太鼓、大太鼓
【商品名】
SOUND KING サウンドキング ダフ / フル・レザー 16インチ BG-160/16
【商品説明】
・インド製
・フル・レザー仕様
・直径:16インチ
【サイズ】
高さ : 7.00 cm
横幅 : 40.00 cm
奥行 : 40.00 cm
重量 : 580.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8515円
981 入札履歴
終了
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