『自動車用ステアリングカバー SOUND KING サウンドキング ダフ / フル・レザー 16インチ BG-160/16【2024年最新】 』はヤフオクでから04月18日 07時 47分に出品され04月18日 07時 47分に終了予定です。即決価格は8,515円に設定されています。現在981件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。神奈川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 小太鼓、大太鼓

【商品名】

SOUND KING サウンドキング ダフ / フル・レザー 16インチ BG-160/16



【商品説明】

・インド製

・フル・レザー仕様

・直径:16インチ



【サイズ】

高さ : 7.00 cm

横幅 : 40.00 cm

奥行 : 40.00 cm

重量 : 580.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。