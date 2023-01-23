『キャスコ(Kasco) クラブヘッド ドルフィンウェッジストレートタイプ DW-118HEAD シルバー【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月16日 15時 28分に出品され03月16日 15時 28分に終了予定です。即決価格は8,515円に設定されています。現在602件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。高知県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
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ロフト角:50バンス角:トゥ 0.0 センター:5.0 ヒール:0.0
ライ角:63
素材:軟鉄
対象シーズン: オールシーズン
発売年・モデルイヤー: 2018
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落札価格8515円
602 入札履歴
終了
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