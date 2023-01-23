『キャスコ(Kasco) クラブヘッド ドルフィンウェッジストレートタイプ DW-118HEAD シルバー【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月16日 15時 28分に出品され03月16日 15時 28分に終了予定です。即決価格は8,515円に設定されています。現在602件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。高知県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品情報 【迅速・安心で高評価！安心セレクト】【※在庫に限りがございます！※】



気になる商品はまずは "カートへ入れる" をどうぞ！

最短到着希望の場合 "希望日なし" でご注文ください



ロフト角:50バンス角:トゥ 0.0 センター:5.0 ヒール:0.0

ライ角:63

素材:軟鉄

対象シーズン: オールシーズン

発売年・モデルイヤー: 2018