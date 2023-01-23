『BRIGHTZ フォレスター SK9 SKE メッキサイドドアミラーカバー 【 MIR-SID-237 】 SK K9 KE 39839【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月27日 15時 01分に出品され03月27日 15時 01分に終了予定です。即決価格は8,514円に設定されています。現在339件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。鹿児島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品概要】

同一商品でも様々な名称・通称がありますので、下記に一部を記載させていただきます。

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【商品説明】

取り付けは、商品付属の両面テープです。



車両によっては、お客様ご自身で両面テープを増していただく必要がある場合がございます。



弊社では、取り付けのサポートはしておりません。



加工等が必要に



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