『BRIGHTZ フォレスター SK9 SKE メッキサイドドアミラーカバー 【 MIR-SID-237 】 SK K9 KE 39839【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月27日 15時 01分に出品され03月27日 15時 01分に終了予定です。即決価格は8,514円に設定されています。現在339件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。鹿児島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品概要】
同一商品でも様々な名称・通称がありますので、下記に一部を記載させていただきます。
ハウジング ミラーハウジング ドアミラー ドアミラーガーニッシュ ドアミラーカバー ミラーガーニッシュ ミラーカバー サイドミラーガーニッシュ サイドミラーカバー
ミラー メッキ 超鏡面 ドア サイド バック バッグ ガーニッシュ カバー リング リム ベゼル パネル プレート モール フロント
メッキサイドドアミラー メッキサイドドアミラーガーニッシュ メッキサイドドアミラーカバー メッキサイドミラー メッキサイドミラーガーニッシュ メッキサイドミラーカバー メッキドアミラー メッキドアミラーガーニッシュ メッキドアミラーカバー メッキミラーガーニッシュ メッキミラーカバー
サイドドアミラー サイドドアミラーガーニッシュ サイドドアミラーカバー サイドミラー
【商品説明】
取り付けは、商品付属の両面テープです。
車両によっては、お客様ご自身で両面テープを増していただく必要がある場合がございます。
弊社では、取り付けのサポートはしておりません。
加工等が必要に
【当店からの連絡】
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落札価格8514円
339 入札履歴
終了
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