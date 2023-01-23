『BLITZER(ブリッツァー) ダーツスタンド BSD21-BK スチールラック方式採用 【本体サイズ: 約 202 x 61 x 36 cm】【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから05月13日 03時 41分に出品され05月13日 03時 41分に終了予定です。即決価格は8,514円に設定されています。現在204件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。新潟県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 ダーツスタンド ブラック・ブラック

・・Style:ダーツスタンド ブラックPatternName:単品

・本体サイズ: 約H202×W61×D36 ｃm

・棚板サイズ: 約H3×W59×D34 ｃm

・重量: 約10.4kg

・付属品: テーパー予備×1set

・バックボードサイズ:H450×W530mm