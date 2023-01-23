『ビクセン (Vixen) マルチモノキュラー H6×16 日本製 美術鑑賞 11053 ブラック【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月17日 12時 34分に出品され03月17日 12時 34分に終了予定です。即決価格は8,514円に設定されています。現在372件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。宮崎県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
ビクセン (Vixen) マルチモノキュラー H6×16 日本製 美術鑑賞 11053 ブラック
【商品説明】
・ピント合わせも簡単。すばやくピントを合わせることができます。
・手のひらの中にすっぽりと納まるミニサイズモノキュラー。美術鑑賞や会議、講演会、セミナーなどビジネスアイテムとしておすすめです。
・約25?の至近距離から見ることができます。倍率は見やすい6倍です。
【サイズ】
高さ : 4.80 cm
横幅 : 4.80 cm
奥行 : 12.00 cm
重量 : 100.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
ビクセン (Vixen) マルチモノキュラー H6×16 日本製 美術鑑賞 11053 ブラック
¥ 8514
ビクセン (Vixen) マルチモノキュラー H6×16 日本製 美術鑑賞 11053 ブラック
¥ 8514
ビクセン (Vixen) マルチモノキュラー H6×16 日本製 美術鑑賞 11053 ブラック
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落札価格8514円
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終了
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