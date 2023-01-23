『マキャベリック リュックサック 312010133 BLACK (019)【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから05月11日 03時 24分に出品され05月11日 03時 24分に終了予定です。即決価格は8,514円に設定されています。現在630件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岡山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
マキャベリック リュックサック 312010133 BLACK (019)
【商品説明】
・タテ37cmxヨコ23cmxマチ11cm
・ポケットの数:5(外側4/内側1)
・留め具の種類: ファスナー
・表地: 合繊
・重量:390g
【サイズ】
高さ : 5.80 cm
横幅 : 41.60 cm
奥行 : 44.80 cm
重量 : 560.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8514円
630 入札履歴
終了
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