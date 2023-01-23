『透明熱収縮チューブキット，1メートル，2:1，コイル状ワイヤー，コネクタ，販売【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月05日 06時 48分に出品され03月05日 06時 48分に終了予定です。即決価格は8,514円に設定されています。現在194件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。秋田県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
材料: eva
収縮率: 2:1 (供給直径の最大1/2まで収縮)
動作温度: -55 から + 125
最小収縮温度: + 70
完全収縮温度: + 110 最大
引張強度: 10.4 mpa
絶縁強度: 15 kv/mm
可燃性: 難燃性
チューブは円なので、幅と直径は異なります。
次の写真を確認してください: 写真と同じチューブです。
例: 直径10mmチューブ = 幅15.7。 幅10mmが必要な場合は、直径10mm/1.57 = 6mmを注文する必要があります。
必要な直径がわからない場合は、私に連絡してください。
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落札価格8514円
194 入札履歴
終了
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