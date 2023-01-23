『マイクロリサーチ 外付け型データ/FAXモデム RS232C V.92対応 MD30E【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月11日 05時 47分に出品され03月11日 05時 47分に終了予定です。即決価格は8,514円に設定されています。現在156件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。北海道からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
「MD30E」はパソコンのRS232Cポートに接続する外付け型データ/FAXモデムで、一般公衆回線を使用したデータ通信およびFAX通信を行ないます。本製品は、安定性が高いRS232C接続でファームバンキング等業務用途でのデータ通信や、パソコンFAXソフトを利用したFAX通信に最適です。最新のモデムICを採用しており、長期安定供給が可能となっております。
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ds-2364300 StarTech.com 4ポート USB2.0ハブ 本体一体型ケーブル付き コンパクトミニUSBハブ バスパワー対応 ST4200MINI2 1台 【×5セット】
¥ 8504
Premiertek PT-POE-GSPK GIGABIT PASSIVE POE INJECTOR AND SPLITTER
¥ 8502
エレコム 10/100M対応PoEスイッチ/8ポート EHB-UF2A08-PF
¥ 8502
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¥ 8502
サンワサプライ スタビライザー（前後用） CP-SVCSBF1
¥ 8501
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¥ 8501
BUFFALO ブロードステーション リモートアクセス&Giga対応 有線LANルーター BHR-4GRV2
¥ 8499
Trendnet TPE-E110 - Gigabit PoE リピーター/アンプ
¥ 8499
落札価格8514円
156 入札履歴
終了
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