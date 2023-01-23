『マイクロリサーチ 外付け型データ/FAXモデム RS232C V.92対応 MD30E【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月11日 05時 47分に出品され03月11日 05時 47分に終了予定です。即決価格は8,514円に設定されています。現在156件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。北海道からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 「MD30E」はパソコンのRS232Cポートに接続する外付け型データ/FAXモデムで、一般公衆回線を使用したデータ通信およびFAX通信を行ないます。本製品は、安定性が高いRS232C接続でファームバンキング等業務用途でのデータ通信や、パソコンFAXソフトを利用したFAX通信に最適です。最新のモデムICを採用しており、長期安定供給が可能となっております。