HeeNia Xiaomi Mi Band 7/Xiaomi Smart Band 7 対応 バンド 金属ベルト ステンレス製 替えベルト【2025の人気アイテム】

商品情報

【商品名】

HeeNia Xiaomi Mi Band 7/Xiaomi Smart Band 7 対応 バンド 金属ベルト ステンレス製 替えベルト



【商品説明】

・【ファッション性・男女兼用】お好みのスタイリッシュな金属製リストバンド。 その素敵な色は、ビジネス会議、パーティー、アウトドア、スポーツなどのさまざまな機会に適しています。 これらのストラップを使用して、時計にまったく新しい外観を与えます。男性にも女性にも適しています。ユーザーに優雅な外観を与えます。彼らは女性と男性のための素晴らしいギフトストラップとして素晴らしいです。

・【素敵な素材】バンドは独自のバックルと磨かれたエッジを備えた、高品質のメッシュステンレススチールメタルでできており、金属製のリストバンドには腐食や錆ができないと、衛生的で、錆びにくく、軽量で耐久性があり、多数の穴があり、比類のない通気性があります。磨き上げられたエッジが滑らかになり、金



【サイズ】

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※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。