『ミワホウセキ miwahouseki 5月 誕生石 エメラルド ホワイト ゴールド 一粒 ネックレス WG0684EM【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月25日 08時 30分に出品され03月25日 08時 30分に終了予定です。即決価格は8,513円に設定されています。現在73件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福井県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
ミワホウセキ miwahouseki 5月 誕生石 エメラルド ホワイト ゴールド 一粒 ネックレス WG0684EM
【商品説明】
・【チェーン種類】細めのキラキラ可愛いアズキ
・【チェーン長さ】約40cm（3cm短くできるアジャスタ付き）
・【使用宝石】5月の誕生石エメラルド
・【最大最小幅】たて約3.2mmxよこ約3.2mm
・【貴金属素材】10金ホワイトゴールド（K10刻印あり）
【サイズ】
高さ : 9.20 cm
横幅 : 13.20 cm
奥行 : 16.00 cm
重量 : 60.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8513円
73 入札履歴
終了
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