『ミワホウセキ miwahouseki 5月 誕生石 エメラルド ホワイト ゴールド 一粒 ネックレス WG0684EM【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月25日 08時 30分に出品され03月25日 08時 30分に終了予定です。即決価格は8,513円に設定されています。現在73件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福井県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品情報 【商品名】

ミワホウセキ miwahouseki 5月 誕生石 エメラルド ホワイト ゴールド 一粒 ネックレス WG0684EM



【商品説明】

・【チェーン種類】細めのキラキラ可愛いアズキ

・【チェーン長さ】約40cm（3cm短くできるアジャスタ付き）

・【使用宝石】5月の誕生石エメラルド

・【最大最小幅】たて約3.2mmxよこ約3.2mm

・【貴金属素材】10金ホワイトゴールド（K10刻印あり）



【サイズ】

高さ : 9.20 cm

横幅 : 13.20 cm

奥行 : 16.00 cm

重量 : 60.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。

カテゴリ ファッション

腕時計、アクセサリー

レディースアクセサリー タグ ミワホウセキ

miwahouseki

5月

誕生石

エメラルド

ホワイト

ゴールド

一粒

ネックレス

WG0684EM