『アイリスオーヤマ LED ペンダントライト 12畳 調光 調色 和風 省エネ リモコン付き PLM12DL-J【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月13日 19時 18分に出品され03月13日 19時 18分に終了予定です。即決価格は8,513円に設定されています。現在415件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山口県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
アイリスオーヤマ LED ペンダントライト 12畳 調光 調色 和風 省エネ リモコン付き PLM12DL-J
【商品説明】
・商品サイズ（cm）：幅約48×奥行約48×高さ約16.2
・定格消費電力：約45W
・定格電圧：AC100V（50／60Hz）
・本体重量(kg):2
・適用畳数：～12畳用光源色：電球～昼光色相当色温度：2800～6000K調光：10段階調色：11段階器具光束：4949lm演色性：Ra80設計寿命：40000時間機能：リモコン、常夜灯、おやすみタイマー、メモリ点灯、プルスイッチ
【サイズ】
高さ : 15.00 cm
横幅 : 50.00 cm
奥行 : 50.00 cm
重量 : 3.70 kg
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8513円
415 入札履歴
終了
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