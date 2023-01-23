『Fate EXTELLA風 EXTRA Racing 風セイバー ネロ クラウディウス着物 和服 浴衣風コスプレ衣装 ウイッグ 演出服 アニメ【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月29日 22時 04分に出品され03月29日 22時 04分に終了予定です。即決価格は8,513円に設定されています。現在931件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。埼玉県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 本商品は新品です。



構成:着物の下着、着物の上着 .帯封、腰リボン



材質：サテン、綿生地などで製作しました。



サイズ ：



女性

S バスト78-81cm ウエスト62-66cm 身長153-157cm

M バスト82-85cm ウエスト67-70cm 身長158-162cm

L バスト86-89cm ウエスト71-74cm 身長163-167cm



男性

S バスト82-85cm ウエスト72-75cm 身長163-167cm

M バスト86-89cm ウエスト76-79cm 身長168-172cm

L バスト90-93cm ウエスト80-84cm 身長173-177cm





別購入：ウイッグ追加3200円 髪飾り追加1200円