『Fate EXTELLA風 EXTRA Racing 風セイバー ネロ クラウディウス着物 和服 浴衣風コスプレ衣装 ウイッグ 演出服 アニメ【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月29日 22時 04分に出品され03月29日 22時 04分に終了予定です。即決価格は8,513円に設定されています。現在931件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。埼玉県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
本商品は新品です。
構成:着物の下着、着物の上着 .帯封、腰リボン
材質：サテン、綿生地などで製作しました。
サイズ ：
女性
S バスト78-81cm ウエスト62-66cm 身長153-157cm
M バスト82-85cm ウエスト67-70cm 身長158-162cm
L バスト86-89cm ウエスト71-74cm 身長163-167cm
男性
S バスト82-85cm ウエスト72-75cm 身長163-167cm
M バスト86-89cm ウエスト76-79cm 身長168-172cm
L バスト90-93cm ウエスト80-84cm 身長173-177cm
別購入：ウイッグ追加3200円 髪飾り追加1200円
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落札価格8513円
931 入札履歴
終了
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