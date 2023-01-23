『ジロ吉ごはんだよ 標準 3種セット 繊維少 チキン ポーク1kg×3袋まとめ買いセット 犬 ドライフード【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月26日 09時 48分に出品され03月26日 09時 48分に終了予定です。即決価格は8,513円に設定されています。現在869件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。沖縄県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
ジロ吉ごはんだよ 標準 3種セット 繊維少 チキン ポーク1kg×3袋まとめ買いセット 犬 ドライフード
【商品説明】
【サイズ】
高さ : 13.80 cm
横幅 : 24.70 cm
奥行 : 29.10 cm
重量 : 3.05 kg
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8513円
869 入札履歴
終了
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