『ワンモード ペットゲート JPG-105 幅約107?196cm (ホワイト/シルバー)【コストコ お買い得】』はヤフオクでから04月30日 00時 30分に出品され04月30日 00時 30分に終了予定です。即決価格は8,513円に設定されています。現在393件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。宮崎県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 ペット用ゲート、フェンス

【商品名】

ワンモード ペットゲート JPG-105 幅約107?196cm (ホワイト/シルバー)



【商品説明】

・サイズ: 約幅106～196×奥行６（脚収納時)/41(開脚時)高さ50ｃｍ

・フェンスの伸縮は「工具不要」で簡単に調整出来ます。

・伸縮タイプなので、大きな間口にも適しています。

・小型犬用

・約106ｃｍ～196ｃｍまで、約５ｃｍ間隔で伸縮が可能です。



【サイズ】

高さ :

横幅 :

奥行 :

重量 :

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。



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