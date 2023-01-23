『ワンモード ペットゲート JPG-105 幅約107?196cm (ホワイト/シルバー)【コストコ お買い得】』はヤフオクでから04月30日 00時 30分に出品され04月30日 00時 30分に終了予定です。即決価格は8,513円に設定されています。現在393件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。宮崎県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
ペット用ゲート、フェンス
【商品名】
ワンモード ペットゲート JPG-105 幅約107?196cm (ホワイト/シルバー)
【商品説明】
・サイズ: 約幅106～196×奥行６（脚収納時)/41(開脚時)高さ50ｃｍ
・フェンスの伸縮は「工具不要」で簡単に調整出来ます。
・伸縮タイプなので、大きな間口にも適しています。
・小型犬用
・約106ｃｍ～196ｃｍまで、約５ｃｍ間隔で伸縮が可能です。
【サイズ】
高さ :
横幅 :
奥行 :
重量 :
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
X075YS3TLD
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落札価格8513円
393 入札履歴
終了
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