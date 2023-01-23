『ニュートロ シュプレモ 超小型犬~小型犬用 体重管理用 6kg ドッグフード【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月24日 06時 34分に出品され03月24日 06時 34分に終了予定です。即決価格は8,513円に設定されています。現在213件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山口県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

ニュートロ シュプレモ 超小型犬~小型犬用 体重管理用 6kg ドッグフード



【商品説明】





【サイズ】

高さ : 10.20 cm

横幅 : 43.79 cm

奥行 : 58.50 cm

重量 : 6.17 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。