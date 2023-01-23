『小川キャンパル PVCマルチシート ヴェレーロ5用 1407【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月09日 16時 21分に出品され03月09日 16時 21分に終了予定です。即決価格は8,513円に設定されています。現在819件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。富山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
小川キャンパル PVCマルチシート ヴェレーロ5用 1407
【商品説明】
・シートサイズ:320(300、210)×210cm(台形形状)
・付属品:収納袋
・原産国:日本
・収納サイズ:36×27cm
・固定部:ハトメ、ショックコード、フック
・素材:PVC(耐水圧10000mm以上)
・適応テント:ヴェレーロ5
・重量:約3.2kg
【サイズ】
高さ : 6.00 cm
横幅 : 31.00 cm
奥行 : 39.00 cm
重量 : 3.00 kg
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8513円
819 入札履歴
終了
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