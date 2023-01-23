『時計 メンズ 腕時計 レザーブレスレットウォッチ 硬質牛革 ヘビ革ベルト シルバー925コンチョ【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月07日 06時 32分に出品され03月07日 06時 32分に終了予定です。即決価格は8,512円に設定されています。現在511件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。大分県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【素材】
ベルト：牛革/パイソンスキン
コンチョ：シルバー925
キュービックジルコニア
【仕様】
クォーツサイズ：直径約4cm 厚み1cm
ベルト長さ：約25cm(着用サイズ：約15〜19cm)
【特徴】
サドルレザーをベースに本物のヘビ皮を贅沢に使用したブレスレットウォッチです。クォーツの上下にはアクセントでシルバー925製コンチョを使用しており、スタイリッシュなデザインに仕上がっています。
ブレスレットのような感覚で着用できるので、普段腕時計をしない方にもおすすめ！また、良質の牛革を使用していますので、使えば使うほど腕になじみ、味が出てきます。
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落札価格8512円
511 入札履歴
終了
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