時計 メンズ 腕時計 レザーブレスレットウォッチ 硬質牛革 ヘビ革ベルト シルバー925コンチョ【2025年度カレンダ】

商品情報

【素材】

ベルト：牛革/パイソンスキン

コンチョ：シルバー925

キュービックジルコニア



【仕様】

クォーツサイズ：直径約4cm 厚み1cm

ベルト長さ：約25cm(着用サイズ：約15〜19cm)



【特徴】

サドルレザーをベースに本物のヘビ皮を贅沢に使用したブレスレットウォッチです。クォーツの上下にはアクセントでシルバー925製コンチョを使用しており、スタイリッシュなデザインに仕上がっています。

ブレスレットのような感覚で着用できるので、普段腕時計をしない方にもおすすめ！また、良質の牛革を使用していますので、使えば使うほど腕になじみ、味が出てきます。

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