『Grimms Spiel & Holz Design（グリムス社） カラーキューブ 36PGRI-43110【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月20日 17時 13分に出品され03月20日 17時 13分に終了予定です。即決価格は8,512円に設定されています。現在281件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岩手県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
Grimms Spiel & Holz Design（グリムス社） カラーキューブ 36PGRI-43110
【商品説明】
【サイズ】
高さ : 5.50 cm
横幅 : 33.00 cm
奥行 : 37.30 cm
重量 : 1.72 kg
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8512円
281 入札履歴
終了
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