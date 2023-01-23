『転生したらスライムだった件 風 静 コスプレ 道具武器 cosplay グッズ 仮装 演出 パーティー コスチューム ハロウィン【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから04月15日 10時 51分に出品され04月15日 10時 51分に終了予定です。即決価格は8,512円に設定されています。現在889件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。北海道からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
本商品は新品です。
材質：PVC素材
サイズ：105cm
アイテム説明：道具については、道具の製作担当者が製作しており、全てのところは、細心を払って切断したり、磨いたり、色塗りをしたりしておりますが、多少の瑕疵があるのは避けられません。ご理解賜りますようお願い申し上げます。
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落札価格8512円
889 入札履歴
終了
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