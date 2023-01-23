『タミヤ 1/48 スピットファイアMk.Vb イギリス空軍クルー7体セット【お歳暮】』はヤフオクでから04月16日 01時 32分に出品され04月16日 01時 32分に終了予定です。即決価格は8,512円に設定されています。現在323件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。佐賀県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 スピットファイアMk.Vbにイギリス空軍クルーの人形7体をセットしたプラスチックモデル組立てキットです。1/48スケール、機体全長193.3mm。優雅さと力強さを兼ね備えたスタイルを忠実に再現。愛機に乗り込む搭乗員とサポートする整備員、歩きながら戦果を語り合う搭乗員たち、女性管制官など生き生きとしたポーズが魅力的な人形はウクライナ・ICM社製。作業机や脚立、溶接用ボンベ、犬などのアクセサリーも豊富にセット。第303飛行隊ヤン・ズムバッハ少佐搭乗機などマーキング4種類付き。イギリス空軍基地の情景作りを楽しめます。