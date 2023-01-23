『タミヤ 1/48 スピットファイアMk.Vb イギリス空軍クルー7体セット【お歳暮】』はヤフオクでから04月16日 01時 32分に出品され04月16日 01時 32分に終了予定です。即決価格は8,512円に設定されています。現在323件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。佐賀県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
スピットファイアMk.Vbにイギリス空軍クルーの人形7体をセットしたプラスチックモデル組立てキットです。1/48スケール、機体全長193.3mm。優雅さと力強さを兼ね備えたスタイルを忠実に再現。愛機に乗り込む搭乗員とサポートする整備員、歩きながら戦果を語り合う搭乗員たち、女性管制官など生き生きとしたポーズが魅力的な人形はウクライナ・ICM社製。作業机や脚立、溶接用ボンベ、犬などのアクセサリーも豊富にセット。第303飛行隊ヤン・ズムバッハ少佐搭乗機などマーキング4種類付き。イギリス空軍基地の情景作りを楽しめます。
ホーガン 1/200 A320 アシアナ航空 ランディングギア&スタンド付 完成品
¥ 8508
afx06015?1?: 72エアフィックスNorth b-25?C - 25? Model Building Kit
¥ 8507
マッハ 2 1/72 グラマン TBM-3W アベンジャー
¥ 8506
Daron Hogan USAF C-17 1/200 チャールストン AFB 07-7184 HG60630
¥ 8506
Daron Hogan USAF C-17 1/200 チャールストン AFB 07-7184 HG60630
¥ 8506
メビウスモデル 2001年宇宙の旅 HAL9000 全高約34.9cm (実物大) 1/1スケール プラモデル MOE2001-5
¥ 8505
Azur アズール 運転席シートカバー デュトロ(AIR LOOP) ワイド 700系 (H23/07-) ヘッドレスト一体型 日野 AZU
¥ 8505
Azur アズール 運転席シートカバー デュトロ(AIR LOOP) ワイド 700系 (H23/07-) ヘッドレスト一体型 日野 AZU
¥ 8505
Azur アズール 運転席シートカバー デュトロ(AIR LOOP) ワイド 700系 (H23/07-) ヘッドレスト一体型 日野 AZU
¥ 8505
Azur アズール 運転席シートカバー デュトロ(AIR LOOP) ワイド 700系 (H23/07-) ヘッドレスト一体型 日野 AZU
¥ 8505
プレックス/プラッツ 荒野のコトブキ飛行隊 完全版 隼一型 コトブキ飛行隊 6機セット(キリエ機/エンマ機/ケイト機/レオナ機/ザラ機/チカ
¥ 8505
アカデミー 1/48 SU-27フランカーB AM12270 プラモデル
¥ 8505
アカデミー 1/48 SU-27フランカーB AM12270 プラモデル
¥ 8505
タミヤ 1/32 エアークラフトシリーズ No.24 アメリカ海軍 ヴォート F4U-1 コルセア バードゲージ プラモデル 60324
¥ 8504
トランペッター 1/48 イギリス海軍 フェアリー ファイアフライ Mk.1 プラモデル 05810
¥ 8497
ICM 1/48 アメリカ空軍 A-26B-15 インベーダー プラモデル 48282
¥ 8495
エアテックス エアブラシ MJ-728
¥ 8495
グレートウォールホビー 1/72 アメリカ海軍 F-15A 艦上戦闘機 プラモデル L7206
¥ 8492
落札価格8512円
323 入札履歴
終了
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