『SIGHTRON 双眼鏡 ポロプリズム 8倍25mm口径 完全防水 S1 WP825 SIB30-0089 オリーブ【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月22日 05時 59分に出品され03月22日 05時 59分に終了予定です。即決価格は8,512円に設定されています。現在15件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。静岡県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

SIGHTRON 双眼鏡 ポロプリズム 8倍25mm口径 完全防水 S1 WP825 SIB30-0089 オリーブ



【商品説明】

・アイレリーフ:15?

・プリズム:ポロプリズム

・モデル番号を入力してください これが適合するか確認：

・倍率 : 8倍

・実視界:6.7

・対物レンズ : 25mm

・対物レンズ:マルチコート

・明るさ:9.8



【サイズ】

高さ : 7.87 cm

横幅 : 14.22 cm

奥行 : 14.73 cm

重量 : 480.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。