『SIGHTRON 双眼鏡 ポロプリズム 8倍25mm口径 完全防水 S1 WP825 SIB30-0089 オリーブ【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月22日 05時 59分に出品され03月22日 05時 59分に終了予定です。即決価格は8,512円に設定されています。現在15件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。静岡県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
SIGHTRON 双眼鏡 ポロプリズム 8倍25mm口径 完全防水 S1 WP825 SIB30-0089 オリーブ
【商品説明】
・アイレリーフ:15?
・プリズム:ポロプリズム
・モデル番号を入力してください これが適合するか確認：
・倍率 : 8倍
・実視界:6.7
・対物レンズ : 25mm
・対物レンズ:マルチコート
・明るさ:9.8
【サイズ】
高さ : 7.87 cm
横幅 : 14.22 cm
奥行 : 14.73 cm
重量 : 480.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8512円
15 入札履歴
終了
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