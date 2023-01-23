『天然木ジュニアシリーズ 天然木ハンガーラック JJR-100H N・ナチュラル【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから04月18日 23時 39分に出品され04月18日 23時 39分に終了予定です。即決価格は8,512円に設定されています。現在55件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。熊本県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品説明 シンプルなデザインは、子供の成長と共に、色づき、味わい深くなります。天然木シリーズは、こどもらしく、かわいらしく、丸みのある優しいデザイン。リビングに設置してもインテリアになじみます。

サイズ 幅52.5×奥行35×高さ97cm

個装サイズ：100.4×38.4×10cm 重量 8.5kg

個装重量：9500g 素材・材質 北欧パイン材(ラッカー塗装) 仕様 組立品

フック4個付

クッション付

【耐荷重】

棚板:各5kg

ハンガーバー:3kg

フック:各0.5kg

【収納部内部】

幅48.5×奥行32.5×高さ82.8cm(※ハンガーバーより下、可動棚:7cmピッチ)

生産国 ベトナム



小学6年間の平均身長を参考に高さを設定!





※商品の色は、お使いのPCの環境によって実物と若干異なる場合があります。





























シンプルなデザインは、子供の成長と共に、色づき、味わい深くなります。天然木シリーズは、こどもらしく、かわいらしく、丸みのある優しいデザイン。リビングに設置してもインテリアになじみます。

fk094igrjs 商品カテゴリ お多福 家具・寝具ストア 収納 収納用品 家具、インテリア 子供部屋家具 おもちゃ収納

JANコード/ISBNコード 4997701018082

商品コード 1501425