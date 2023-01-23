『天然木ジュニアシリーズ 天然木ハンガーラック JJR-100H N・ナチュラル【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから04月18日 23時 39分に出品され04月18日 23時 39分に終了予定です。即決価格は8,512円に設定されています。現在55件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。熊本県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
|シンプルなデザインは、子供の成長と共に、色づき、味わい深くなります。天然木シリーズは、こどもらしく、かわいらしく、丸みのある優しいデザイン。リビングに設置してもインテリアになじみます。
|サイズ
|幅52.5×奥行35×高さ97cm
個装サイズ：100.4×38.4×10cm
|重量
|8.5kg
個装重量：9500g
|素材・材質
|北欧パイン材(ラッカー塗装)
|仕様
|組立品
フック4個付
クッション付
【耐荷重】
棚板:各5kg
ハンガーバー:3kg
フック:各0.5kg
【収納部内部】
幅48.5×奥行32.5×高さ82.8cm(※ハンガーバーより下、可動棚:7cmピッチ)
|生産国
|ベトナム
|小学6年間の平均身長を参考に高さを設定!
シンプルなデザインは、子供の成長と共に、色づき、味わい深くなります。天然木シリーズは、こどもらしく、かわいらしく、丸みのある優しいデザイン。リビングに設置してもインテリアになじみます。
商品カテゴリ
JANコード/ISBNコード
4997701018082
商品コード
1501425
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落札価格8512円
55 入札履歴
終了
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