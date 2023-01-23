『元素標本 イッテルビウム Yb (10mm角キューブ・刻印A・通常面)【新年の贈り物】』はヤフオクでから04月26日 19時 10分に出品され04月26日 19時 10分に終了予定です。即決価格は8,512円に設定されています。現在17件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。高知県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
元素標本 イッテルビウム Yb (10mm角キューブ・刻印A・通常面)
【商品説明】
・【その他】専用のガラスケースが付属します。
・【商品概要】純度99.99%、10mm角の立方体です。
・【外観と特徴】僅かに黄色味を帯びた、やや暗めの銀光沢をもちます。
・【識別】（表）［原子番号、元素記号、英名、密度］、（裏）［純度、原子量］
・【貯法と取扱い】酸化されやすく、空気にさらしておくと光沢が失われ、変色していきます。また、水や酸に触れると急速に腐食されます。湿気を避けて密閉保管してください。
【サイズ】
高さ : 2.00 cm
横幅 : 8.00 cm
奥行 : 12.00 cm
重量 : 20.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
元素標本 ジルコニウム Zr (25mmキューブ・刻印A・通常面)
¥ 8512
元素標本 ニッケル Ni (25mmキューブ・刻印A・通常面)
¥ 8512
元素標本 ガリウム (50g)
¥ 8512
ピタゴラス? BASIC ひらめきのプレート 1歳半 から 遊べる つくれる ひらめきが育つ
¥ 8512
bruder(ブルーダー) MACK Tip up トラック BR02815
¥ 8511
【組み替えて遊び広がる】ころがスイッチ ドラえもん ワープキット&ジャンプキット プログラミングトイ 知育トイ バンダイ
¥ 8511
【組み替えて遊び広がる】ころがスイッチ ドラえもん ワープキット&ジャンプキット プログラミングトイ 知育トイ バンダイ
¥ 8511
【組み替えて遊び広がる】ころがスイッチ ドラえもん ワープキット&ジャンプキット プログラミングトイ 知育トイ バンダイ
¥ 8511
野中製作所 乗用 メルセデスベンツAMG GLE63 押手付 グレー 型番2483 1個 (x 1) 10か月~ 2483
¥ 8511
3Dドリームアーツペン 恐竜&昆虫セット(4本)
¥ 8511
zmart 定電圧/定電流プログラマブル制御電源モジュール 32V12A ステップダウン 電圧 コンバータ LCD 電圧計
¥ 8511
Makeblock mBot ロボット 子ども 電動ロボット 子ども おもちゃ Bluetoothドングル付き STEMロボット ロボット
¥ 8511
Arduino Esplora センサボード A000095
¥ 8511
ファットブレイン(Fat Brain Toys) 赤ちゃんおもちゃ ロールアゲイン タワー 幼児知育玩具 正規品
¥ 8511
ハバ ペグ遊び にじいろリング 2202
¥ 8511
地球儀N26-5R(行政・全方位回転)
¥ 8511
（まとめ）木製コロコロスラローム〔×3セット〕〔代引不可〕
¥ 8510
プログラミング 学習 おもちゃ 電脳プログラミング ビギナー Arduino 電子回路 日本語ガイド
¥ 8510
落札価格8512円
17 入札履歴
終了
オークファンの無料会員に登録すれば
一度検索した商品をお気に入り登録可能。
マイブックマーク機能で
いつでもすぐに登録した商品を
見返すことができます。
既に会員の方はこちらからログインをお願いいたします
「同じ商品を出品する」機能のご利用には
オークファン会員登録が必要です。
価格を表示するには、
オークファンプレミアム（月額8,800円/税込）の登録が必要です。
まずはお試し！！初月無料で過去の落札相場を確認！
オークションで稼ぐための人気機能！
「期間おまとめ検索」を使えば、複数月をまたいだ指定期間の相場検索が可能です。レアな商品の相場や過去の出品数をまとめて確認できます。
さらに、オークファンプレミアムに登録すると最大過去10年分の相場データが月1,200回まで閲覧可能です。
価格を表示するには、
オークファンプレミアム（月額2,200円/税込）の登録が必要です。
まずはお試し！！初月無料で過去の落札相場を確認！