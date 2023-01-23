『（まとめ）ライオン クリニカ アドバンテージハブラシ 3列 超コンパクト ふつう 1本 〔×50セット〕【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月04日 04時 18分に出品され03月04日 04時 18分に終了予定です。即決価格は8,512円に設定されています。現在798件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。滋賀県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】 （まとめ）ライオン クリニカ アドバンテージハブラシ 3列 超コンパクト ふつう 1本 【×50セット】 【ジャンル・特徴】 奥歯のさらに奥まで届くヘッドの薄さを極めた「極薄ヘッド」 [ ADブラシ3UCM ]