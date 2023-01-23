『高級宇治抹茶抹茶 粉末 宝亀 40g ×3個セット 巣鴨のお茶屋さん 山年園【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月28日 04時 09分に出品され03月28日 04時 09分に終了予定です。即決価格は8,512円に設定されています。現在504件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岩手県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
高級宇治抹茶抹茶 粉末 宝亀 40g ×3個セット 巣鴨のお茶屋さん 山年園
【商品説明】
【サイズ】
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※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8512円
504 入札履歴
終了
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