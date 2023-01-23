『ELEMENT/エレメント キッズ スケートボード コンプリートデッキ 7.375インチ スケボー ギア デッキ トラック ウィール付き 完成品 BD027-406【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月19日 16時 13分に出品され03月19日 16時 13分に終了予定です。即決価格は8,512円に設定されています。現在44件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。新潟県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 ELEMENT/エレメント キッズ コンプリートデッキ HELICAL 2023 SPRING BD027-406

中央に定番のツリーロゴを配し、エスニッックな雰囲気のグラフィックが印象的な【HELICAL】

デッキと足回りのパーツがオールインワンになったコンプリートデッキ。届いたその日からすぐライド可能。

キッズや女性向けの板の幅で、軽さを重視した、コンパクトなサイズのデッキ。

サイズ：7.375インチ(18.7cm)

素材：北米産ハードメイプル

デッキ仕様：Naturals（メイプル材そのものの素材を活かしたベーシックデッキ）





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