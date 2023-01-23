『phiten(ファイテン) ネックレス RAKUWAネック メタックス コルク レディース ナチュラル 43cm【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月22日 13時 57分に出品され03月22日 13時 57分に終了予定です。即決価格は8,512円に設定されています。現在489件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山口県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
phiten(ファイテン) ネックレス RAKUWAネック メタックス コルク レディース ナチュラル 43cm
【商品説明】
・カラー：ナチュラル
・サイズ：43cm
・性別：ユニセックス
・技術：メタックス
・素材：紐部(生地)/天然コルク 紐部(中芯)/コットン 留め具/ステンレス
【サイズ】
高さ : 1.60 cm
横幅 : 11.00 cm
奥行 : 12.00 cm
重量 : 20.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8512円
489 入札履歴
終了
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