『熊野筆(化粧筆) 竹宝堂 パウダーブラシ 粗光峰 BP-1 メイクブラシ【2024年最新】 』はヤフオクでから03月21日 14時 34分に出品され03月21日 14時 34分に終了予定です。即決価格は8,512円に設定されています。現在600件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。千葉県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

熊野筆(化粧筆) 竹宝堂 パウダーブラシ 粗光峰 BP-1 メイクブラシ



【商品説明】





【サイズ】

高さ : 2.10 cm

横幅 : 3.90 cm

奥行 : 14.30 cm

重量 : 30.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。