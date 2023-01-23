『タカショー(Takasho) 美WOOD アルミフェンス柱 60角×1950 ミルキーウッド BEW-0560MW【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから04月06日 09時 23分に出品され04月06日 09時 23分に終了予定です。即決価格は8,512円に設定されています。現在647件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。茨城県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
タカショー(Takasho) 美WOOD アルミフェンス柱 60角×1950 ミルキーウッド BEW-0560MW
【商品説明】
・サイズ：約幅6cm×奥行6cm×高さ195cm
・原産国：中国
・材質：アルミニウム
・構造：完成品
・重量：約1.8kg
【サイズ】
高さ : 6.00 cm
横幅 : 8.00 cm
奥行 : 195.00 cm
重量 : 2.30 kg
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8512円
647 入札履歴
終了
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