『【3袋セット】ロイヤルカナン 食事療法食 犬用 消化器サポート 低脂肪 ドライ 1kg【2024年最新】 』はヤフオクでから04月21日 15時 09分に出品され04月21日 15時 09分に終了予定です。即決価格は8,512円に設定されています。現在225件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。三重県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品情報 セットでの販売の商品になります。単品での返品は一切お受けしておりません。あらかじめご了承くださいませ。