『MEDIK 犬用音楽プレーヤーPEPPI3 ピンク MDK-PEP3PK【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月08日 17時 16分に出品され04月08日 17時 16分に終了予定です。即決価格は8,512円に設定されています。現在213件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。大分県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】 MEDIK 犬用音楽プレーヤーPEPPI3 ピンク MDK-PEP3PK 【ジャンル・特徴】 犬だって良い音楽を聴けば心リフレッシュ ひとのいない家に残されるわんちゃんの友達になります [ MDK-PEP3PK ]