『（ケース販売） 「グラン・デリ とりぷる?ん ジュレ 緑黄色野菜 １１ｇ×２４本（標準）２６４ｇ」 16個の詰合せ【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月05日 23時 28分に出品され03月05日 23時 28分に終了予定です。即決価格は8,512円に設定されています。現在52件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。徳島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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