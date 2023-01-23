『イスカ(ISUKA) ピークライトマットレス 120 インディゴ 203309【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月03日 23時 48分に出品され03月03日 23時 48分に終了予定です。即決価格は8,512円に設定されています。現在726件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。島根県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
イスカ(ISUKA) ピークライトマットレス 120 インディゴ 203309
【商品説明】
・サイズ:50(幅)×117(全長)×2.5(厚み)cm
・付属品:リペアキット 専用収納袋
・原産国:中国
・収納サイズ:10.5(底直径)×26(高さ)cm
・本体重量:380g
・素材:ナイロン100%(芯材はポリウレタン) 下部はノンスリップ加工
【サイズ】
高さ : 11.40 cm
横幅 : 12.90 cm
奥行 : 35.60 cm
重量 : 440.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8512円
726 入札履歴
終了
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